Женщина родила от скончавшегося 1,5 года назад мужа: вот как выглядит особенный ребенок

Долгие годы американцы Джули и Трэвис Уилсон отчаянно пыталась завести ребенка. Однако удача не была на их стороне. И без того плачевная ситуация резко усугубилась, когда мужу поставили смертельный диагноз.

В 2016 году Джули, наконец, удалось забеременеть, но закончилось все выкидышем. Вскоре после этого несчастья врачи обнаружили у Трэвиса опухоль головного мозга. По их прогнозам, мужчине осталось всего два года.

После этого супруги решили прибегнуть к ЭКО. Биологический материал мужа заморозили еще до того, как он узнал о смертельной болезни. Пока Трэвис был жив, Джули предприняла две попытки переноса эмбрионов, но все они провалились.

Когда мужчина ушел в мир мной, Джули все-таки не сдалась. Она решила во что бы то ни стало обзавестись потомством, даже если ей придется быть матерью-одиночкой. Так и случилось.

У Джули оставалось еще пять эмбрионов. И вот свершилось чудо, она забеременела двойней. Однако на шестой неделе выяснилось, что один из близнецов не выжил. А вот со вторым ребенком все было хорошо. Девочка родилась абсолютно здоровой, несмотря ни на что. А то, что она появилась на свет через полтора года после смерти отца, звучит как фантастика.