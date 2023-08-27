Женщина отрастила ногти длиной 40 сантиметров: вот как она ходит с ними в туалет

Уроженка Индианы Корделия Адамс всегда хотела иметь длинные ногти. С 1989 года женщина перестала их стричь, и вот что из этого получилось.

Сегодня у 59-летней Адамс 40-сантиметровые ногти, которые выглядят, мягко говоря, диковато. Поначалу они мешали Корделии выполнять повседневные процедуры, но женщина сумела приспособиться. Чтобы справиться с рутинными бытовыми делами, Адамс подключает костяшки пальцев. С их помощью она моет посуду, чистит зубы, ходит в туалет.

Несмотря на такие неудобства, Адамс даже не думает избавляться от своих феноменальных ногтей. За долгие годы женщина привыкла к этой особенности и перестала испытывать дискомфорт.

«Я бы не подумала о том, чтобы снова иметь короткие ногти», — призналась Корделия изданию Mirror.

Адамс считает, что это часть ее уникального имиджа. Корделия относится к своим ногтям как к искусству и постоянно украшает их замысловатыми узорами. Кстати, работает женщина мастером маникюра.