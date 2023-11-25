Женщина отказалась от кофе ровно на 30 дней: вот что с ней случилось

Россиянка призналась в своей любви к кофе, пьет его каждый день, иногда несколько чашек. Но девушка решила провести эксперимент и в течение 30 дней не пить кофе. Она призналась, что не было никаких показаний к отказу от напитка, поскольку все произошло лишь из-за интереса и желания проверить эффект детокса.

Уже через неделю девушка почувствовала положительные изменения. Сначала она обратила внимание на качество сна. Кофеин, как известно, возбуждает нервную систему, поэтому злоупотребление кофе в течение дня или его употребление вечером могут вызывать проблемы со сном. После отказа от кофе россиянка забыла о проблемах с засыпанием и стала отдыхать за меньшее количество времени.

Она также заметила, что снизились тревожность и раздражительность. С каждым днем без ароматного напитка девушка становилась все спокойнее, ее эмоциональное состояние стабилизировалось. Кроме того, пропало ощущение сонливости после обеда, которое раньше заставляло ее бежать в кофейню за латте, передает портал WDay.

На третьей неделе девушка отметила улучшение качества кожи лица. У нее стало меньше высыпаний, поры очистились, а лицо приобрело здоровое сияние и фарфоровый цвет. К концу четвертой недели она почувствовала прилив сил, бодрость и эйфорию.

Россиянка рада, что смогла продержаться без кофе в течение месяца и прочувствовала все плюсы отказа от этого напитка. Она больше не собирается злоупотреблять кофе так же, как раньше.