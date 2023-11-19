«Женщина осталась без мужа»: Боярский объяснил свое внезапное решение

На днях стало известно, что Михаил Боярский отказался от большинства своих бизнес-активов. На его счету были доли в нескольких успешных компаниях, которые занимались арендой и продажей имущества, в том числе недвижимого. Однако звезде кино пришлось отказаться от делового партнерства и продать свои акции.

В Сети этот поступок советского д’Артаньяна тут же связали со слухами о его проблемах со здоровьем. Сообщалось, что артист до сих пор не восстановился после коронавирусной инфекции, которой переболел несколько лет назад.

Однако на подобное решение Боярского натолкнули совсем другие причины. По его словам, это был семейный бизнес, который принадлежал не только ему, но еще и двум его братьям. Когда самый старший из них ушел из жизни, остальные решили передать дела его вдове — Елене Косцовой. Тем более что на большое наследство она не могла претендовать.

«Женщина осталась без мужа, ей нужны средства для существования», — объяснил актер в беседе с «МК».

Свой поступок Боярский не считает выдающимся. Как добавил артист, в бизнесе он принимал символическое участие в качестве родственника и на большие дивиденды никогда не рассчитывал.