Женщина-огонь: посмотрите, как выглядит мать Костомарова

Кем еще может быть мама олимпийского чемпиона, если не героем.

Взгляды всей страны прикованы к больнице в Коммунарке, где врачи борются за жизнь олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Спортсмен перенес два инсульта и несколько ампутаций. У фигуриста неотлучно находится жена — олимпийская чемпионка Оксана Домнина. Молится за здоровье сына и мама спортсмена.

Валентина Костомарова с миром фигурного катания никак не связана. Она предпочла кулинарную стезю и всю жизнь трудилась поваром. Это не помешало ей выстроить очень близкие отношения с сыном. Роман часто берет маму на отдых и делится совместными фото и видео.

Летом 2021 года чемпион в танцах на льду порадовал поклонников, выложив ролик, где он с мамой вместе танцует под ремикс на песню «Миллион алых роз» в Сочи. В январе прошлого года Роман повез всю семью (и маму) отмечать Старый Новый год в одну из теплых стран.

«Мамулечка просто герой: не боится летать в жаркие страны на далекие расстояния», — писали поклонники под «предполетной» фотографией.

Многие окрестили Валентину красоткой, выражали ей свое уважение, сопровождая комментарии «огненными» эмодзи. Также комментаторы отметили, что Роман очень похож на маму и особо выделили его личное отношение к родительнице.