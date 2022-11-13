Женщина на корабле - к несчастью: героинь «Пиратов XX века» настигло проклятие

Фильм Станислава Говорухина «Пираты ХХ века» вошел в историю кино как настоящий советский боевик. Исполнители главных ролей Николай Еременко и Талгат Нигматулин прекрасно справились со своими персонажами. Фильм украсили и женские образы актрис. Правда, жизнь некоторых из них сложилась трудно, будто подтверждая суеверие, что женщина на корабле — это к несчастью.

Остросюжетная лента сделала известной актрисой Наталью Хорохорину, которая сыграла в ней буфетчицу Машу. Миловидной девушке оказывали внимание мужчины на площадке, но она лишь отшучивалась. Дома Наталью ждал любимый муж Виктор Корешков. Но все чаще и чаще супруг стал задерживаться на работе, вызывая подозрения у Хорохориной. Интуиция ее не подвела: актер изменял ей с Натальей Гундаревой. После развода актриса сильно похудела от стресса и нашла утешение в работе, тем более что предложений хватало. Второй брак Натальи продлился 12 лет и тоже закончился разводом.

Парадоксальным образом на съемках «Пиратов ХХ века» об измене любимого мужа узнала и еще одна актриса Майя Эглите. Она тоже сразу развелась с неверным супругом и сумела воспитать их общего сына одна. Через несколько лет Майя завершила актерскую карьеру и стала сначала диктором на ТВ, а затем — профессором психологии. Замуж она больше не выходила, пишет «Новый очаг ».