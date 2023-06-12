Женщина-маугли 26 лет не выходила из дома: соседи увидели ее и не поняли, что за существо перед ними

Современные люди боятся диких животных. Но чаще стоит опасаться своих «соплеменников», которые могут оказаться страшнее и злее самого жестокого хищника в природе. Такой и оказалась жительница Нижнего Новгорода. Что же ужасного сделала эта женщина? Ничего особенного. 26 лет держала взаперти родную дочь, сделав из маленького ребенка настоящего маугли.

Свое зверство Татьяне удавалось держать в тайне, несмотря на то, что жила семья в небольшой нижегородской деревне. Помогло несчастье. Татьяна с приступом угодила в психиатрическую больницу. Тогда соседи и увидели, что по ее участку ходит странное «существо» неопределенного пола.

Существом со свалявшимися волосами и тряпками вместо одежды оказалась женщина — единственная дочь Татьяны Надежда. Кормила ее Татьяна кошачьим кормом, не давала мыться 10 лет. О мотивах такого зверского поступка матери Надежда ничего не знает до сих пор. Но врачи и соцработники помогли девушке-маугли принять реальность и интегрироваться в социум после 26 лет мучений.