Женщина, которая полгода не мыла волосы, пришла к стилисту: мастер сотворил с паклей настоящее чудо

Американка Кейт Лагман работает парикмахером, и однажды она заметила в супермаркете женщину, чья тележка была заполнена средствами для смягчения и распутывания волос. Волосы незнакомки напоминали сосульки.

Лагман предложила женщине помощь – и та рассказала, что полгода не вылезала из постели из-за тяжелой депрессии и не мыла голову, из-за чего ее волосы свалялись в узел.

Но дама долго отказывалась приходить к парикмахеру, однако однажды все же решилась на преображение. Кейт была счастлива, когда бедная женщина посетила ее салон.

Парикмахер взялась за работу. Более 4 часов она распутывала волосы, 3 часа красила их, а оставшиеся 30 минут ушли на стрижку. И спустя 9 часов запущенную жертву депрессии было не узнать – на ее голове красовались роскошные локоны, а глаза женщины заблестели.