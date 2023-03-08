Женщина-космонавт отказалась от стрижки: что стало с ее косой за 169 суток в невесомости

Несмотря на то, что космос завораживает людей уже на протяжении долгих веков, опасность, которую он таит, невозможно оставить без внимания. Именно поэтому для храбрецов, отважившихся отправиться за пределы орбиты, были придуманы четкие и весьма строгие правила.

Так, женщинам-космонавтам всегда советовали коротко стричь волосы перед полетом. Считалось, что такая прическа безопаснее и не требует тщательного ухода. Но россиянка Елена Серова доказала обратное. Она пробыла в невесомости 169 суток, и все это время ее локоны были заплетены в длинную косу.

В результате такого эксперимента выяснилось, что длинные волосы можно спокойно мыть и сушить на космической станции. Более того, женщина уверена, что ее прическа гораздо безопаснее короткой стрижки, поскольку все пряди туго сплетены между собой и не могут попасть в приборы. Да и роскошная шевелюра Елены никак не пострадала от невесомости, чему можно только порадоваться.