Женщина из мема про «кандибобер» объявилась вновь: людям больше не до смеха

В 2010 году по Сети разошелся ролик, на котором дама в ярком головном уборе рассуждала о самых странных именах. Ее слова про кандибобер и афганскую войну породили множество шуток.

Пользователи из Минска утверждали, что даму в кандибобере зовут Светлана Лойка. Она была учителем истории в одной из городских гимназий. Подростки вспоминали, что женщина всегда была странной. В 2004 году она ушла на пенсию, но продолжила трудиться в той же школе вахтером.

Позднее в Сети появился новый ролик с участием той же героини. Видео под названием «Кандибобер возвращается» собрало миллионы просмотров, но эффект от него был уже совсем иным. В кадре женщина бормочет бессвязные фразы и едва ли осознает происходящее.

Пользователи сожалеют, что судьба популярной героини сложилась таким образом. Дама явно образованная и интеллигентная, но выглядит болезненно и очевидно нуждается в помощи. Теперь ролики с ней вызывают грусть.