«Женщина-Халк» и «Флэш» даже рядом не стоят: лишь один супергеройский сериал получил 8,6 на IMDb — хотя Marvel вложили три копейки

24 ноября 2025 16:11
Может понравиться и тем, кто предвзят к таким сериалам заранее.

Эпоха супергероики переживает не лучшие времена: зритель устал, мозг отказывается различать очередных «новеньких», а Disney+ штампует проекты быстрее, чем успевают остывать титры предыдущих. Мисс Марвел, Женщина-Халк, Лунный рыцарь — герои появляются, мелькают и растворяются в общем информационном шуме.

В такой обстановке найти по-настоящему стоящую работу Marvel — задача почти невыполнимая. Почти. Потому что одна жемчужина все же есть.

«Сорвиголова» (2015–2018)

Лучший сериал Marvel по оценкам и один из самых любимых среди зрителей. На IMDb у него 8,6 — показатель, которого не смог достичь ни один другой проект КВМ, выходивший как на Netflix, так и на Disney+. И это тот редкий случай, когда высокий рейтинг полностью заслужен.

История о Мэтте Мердоке подана без привычного марвеловского безумия. Это мрачный нуар, уличный криминал и атмосфера, куда ближе к мрачным комиксам DC, чем к бодрым приключениям Мстителей. Мальчик, потерявший зрение после несчастного случая, обретает сверхострые чувства и вырастает в человека, который защищает город и на судейской трибуне, и на темных крышах города.

Днем главный герой — вежливый адвокат. Ночью — мститель в маске, которого боятся бандиты и ненавидят коррумпированные «шишки».

Важное достоинство сериала — честность и атмосфера. Несмотря на скромный бюджет (на все три сезона потратили около 40 млн долларов), проект выглядит цельным, продуманным и зрелищным. «Сорвиголова» не пытается быть громче или ярче — наоборот, он тяготеет к камерности, тяжести и психологизму. И то, как Чарли Кокс проживает роль Мэтта, — отдельная причина, почему фанаты годами требовали его появления именно в киновселенной.

Я был фанатом "Флэша" и считал его хорошим сериалом, пока не посмотрел этот. С тех пор я даже не смотрю "Флэша", потому что он НЕ сравнится с этим сериалом.

Сюжет всегда увлекателен, а экшен не уступает таким фильмам, как "Джон Уик" и "Рейд", — говорят в Сети.

Зрители вспоминают еще один плюс: Netflix выпускал сезоны целиком, поэтому «Сорвиголову» смотрели взахлеб. С первых серий он не просто оправдывает ожидания — он их превосходит, заставляя поверить, что супергеройские истории все еще могут быть глубокими, взрослыми и увлекательными.

Ранее мы писали: Ник Фьюри словно исчез после финала «Мстителей» — смерть друзей его подкосила: рассказываем, чем сейчас занимается бывший директор «Щ.И.Т.»

Фото: Кадры из сериалов «Женщина-Халк: Адвокат», «Флэш», «Сорвиголова»
Валерия Белашкова
4 комментария
