Женщина этого знака Зодиака после замужества меняется до неузнаваемости (и не в лучшую сторону)

Подготовка к свадьбе, само торжество и медовый месяц - время, которое остается в памяти как сказочный сон. На фотографиях со свадьбы каждая женщина выглядит принцессой, но нередко случается так, что спустя какое-то время после обручения молодая жена превращается из прелестного создания в настоящую фурию или уставшую от быта страдалицу. По мнению астрологов, чаще всего такие отнюдь не волшебные метаморфозы происходят с представительницами конкретного знака зодиака. Рассказываем, какие дамы после свадьбы меняются до неузнаваемости.

Козерог

Самые поразительные перемены после свадьбы происходят с представительницами земного знака. Дамы-Козероги, как правило, не выскакивают замуж при первой же удобной возможности. Они терпеливо ждут человека, с которым им будет комфортно, а пока уделяют все внимание карьере и финансам.

Когда же в жизнь женщины-Козерога приходит настоящая любовь, она без сомнений отдает партнеру руку и сердце.

Кажется, что впереди ждет долгая и счастливая совместная жизнь, прямо как в любимой сказке из детства. Однако после того, как отгремят свадебные фейерверки, становится понятно, что все не так безоблачно.

Редкий партнер согласится делить поровну домашние обязанности, поэтому карьеристке-Козерогу придется позабыть о том, как сидеть допоздна в офисе. Придется торопиться домой пораньше, чтобы приготовить свежий ужин, навести в жилище порядок и встретить супруга едва ли не хлебом-солью.

Правда, такой распорядок не придется по вкусу уроженке земного знака.

Безусловно, с ее ответственностью и старательностью дама-Козерог станет образцовой хозяюшкой и женой. Вот только в то время как супруг будет в полном восторге от метаморфозы, сама она придет в отчаяние.

На самом деле представительница знака не представляет себя без самореализации и любимой работы. Семейная жизнь отнимает у нее так много времени и сил, что мало-помалу она отдаляется от прежней себя и в итоге меняется до полной неузнаваемости.

Привыкнув командовать в офисе, женщина-Козерог станет строить мужа.

В лучшем случае тот поймет, что карьера необходима супруге как воздух и согласится хотя бы на приглашенную домработницу и няню, в худшем - превратится в подкаблучника (у такой требовательной и жесткой жены не забалуешь!) или вовсе подаст на развод.