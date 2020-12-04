«Женщина-апельсин»: яркий наряд 45-летней Тины Канделаки не оценили в соцсетях

Тина Канделаки прекрасно понимает, что приход зимы мало у кого вызывает радужное настроение, поэтому решила его поднять своим подписчикам сама. В Instagram она опубликовала новое видео. «Саша, привет!» — здоровается телеведущая, выходя из парадного подъезда здания с высокими колоннами. Чувствуется, что у звезды отличное настроение. Она слышит приветствие «доброе утро» и с улыбкой поправляет: «Добрый день». Дескать, сама она уже давно на ногах и вся в делах.

Кстати, вышагивает Канделаки в туфлях на шпильке, хотя на улице уже лежит снег. Она боится поскользнуться, но машина стоит совсем рядом со ступеньками, и Тина устремляется к ней. «Выхожу, улыбаясь новым событиям, делам и достижениям. Можно, конечно, ждать солнца, как у моря погоды, а можно взять создание настроения в свои руки», — написала знаменитость. А сделала она это очень просто — перед выходом на мрачную черно-белую улицу надела яркое оранжевое платье.

«Вы сами как солнышко»«, «Женщина — мандариновое настроение», «Шикарно. Цвет заряжает позитивом», «Кайфовать в любую погоду — особый талант!» — хвалят кумира фанаты.

Подтянулись и злопыхатели. «Оранжевый Порше напомнила, на черной коже!», «Тетя апельсин», «Поправилась», — попытались задеть телеведущую хейтеры. Однако она на подобные выпады не обратила ни малейшего внимания.