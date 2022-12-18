Женщина 6 лет терпела унижения от мужа: «Модный приговор» помог ей отомстить (фото)

Россиянка доказала на всю страну, что ее возлюбленный был не прав.

В течение многих лет Екатерина терпела постоянные унижения от своего бывшего мужа. Избранник твердил ей, что она не отличается красотой, поэтому со временем девушка поверила его словам, начала одеваться как мужчина и вести себя так же.

Перемены в жизни Екатерины не оставили равнодушной одну из ее подруг, которая в итоге привела ее в программу «Модный приговор». Эксперты подготовили несколько образов, в которых постарались раскрыть внутреннюю женственность девушки и вернуть ей уверенность в себе.

Например, одним из нарядов оказалось черное платье с открытыми плечами. Изящный образ вместе с аккуратными аксессуарами превратил Екатерину в настоящую принцессу.

Подобные перевоплощения приятно удивили героиню выпуска. Она призналась, что стала чувствовать себя намного лучше, а все зрители увидели, что на самом деле девушка отличается красотой и женственностью.