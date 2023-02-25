Женщин с этими именами в марте ждет финансовый успех: вот кому повезет

С приходом весны расходы возрастают вдвое, ведь многие люди в это время начинают также готовиться к наступающему летнему сезону. Дополнительные источники дохода или солидная прибавка к жалованию ох как не помешали бы. Эксперты в области эзотерики назвали пять женских имен, обладательницы которых могут рассчитывать на финансовый успех - денег будет так много, что они смогут с легкостью позволить себе все, что захотят.

Анна

Для обладательниц этого имени весна начнется крайне продуктивно. Аня получит деловое предложение, от которого невозможно будет отказаться. Вполне вероятно, что это будет повышение по службе или перевод в другой отдел с куда большими перспективами, в том числе финансовыми.

Солидная прибавка к зарплате станет еще одной причиной последовать за мечтой и согласиться на перемены.

Елизавета

По словам экспертов, начало весны станет удачным временем для смены работы. Если на прежнем месте службы Елизавета давно поняла, что достигла “потолка” и расти дальше просто некуда, в том числе в зарплате, то переход в другую компанию поможет в развитии. Даже на начальном этапе или в период испытательного срока на новом месте Лиза будет получать в разы больше, чем прежде.

Кристина

В марте обладательницы имени Кристина получат возможность продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества. Начальство доверит проект, который принесет не только авторитет, но и повышение по карьерной лестнице или щедрую премию.

После интенсивной работы астрологи рекомендуют Кристине наградить себя заслуженным отпуском или исполнением давней мечты.

Есения

Если женщина, нареченная именем Есения, давно мечтала открыть собственное дело, то март станет для этого самым благоприятным периодом.

Возможно, прибыль хлынет рекой не сразу, но уже через некоторое время обладательница имени поймет, что все вложенные силы и средства с лихвой окупились. Уже к концу месяца бизнес пойдет на лад и принесет Есении первую прибыль.

Маргарита

Обладательницам имени Маргарита эксперты рекомендуют задуматься над тем, чтобы монетизировать свое хобби. Творческие способности этих женщин будут по достоинству оценены покупателями, их рисунки, вышивка, макраме и другие изделия вызовут ажиотаж. Маргарита и сама удивится, когда посчитает, какую солидную сумму принесло ей любимое занятие и задумается о собственном бизнесе.