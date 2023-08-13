Женщин с этими именами на Руси считали проклятыми: боялись так называть детей

В давние времена на Руси к выбору имени для новорожденного относились со всей серьезностью. Считалось, что имя накладывает свой отпечаток на судьбу человека, может наделить его не самыми лучшими качествами, а хорошие, данные от природы, задвинуть в тень. Некоторых имен наши предки вовсе старались избегать и не нарекать ими новых членов семьи. Рассказываем, какие женские имена были табуированными на Руси.

Агриппина

Имя Агриппина имеет греческое происхождение. Это женская форма мужского имени Агриппа, которым называли младенцев, родившихся вперед ногами. Их сравнивали с жеребятами, которые появляются на свет подобным образом, поэтому имя ассоциируется с лошадьми. Считалось, что оно не принесет счастья своей обладательнице.

У Агриппины возникали проблемы с устройством личной жизни.

Тихая, скромная, застенчивая, она была не самым привлекательным товаром на ярмарке невест. Девушки побойчее легко находили себе женихов, в то время как Агриппина могла весь век просидеть в девках. Именно из-за этого имя негласно находилось в “черном списке”.

Варвара

В переводе Варвара означает “чужестранка”. Обладательница этого имени всегда держалась в стороне от членов семьи, что не приветствовалось родителями. Варвара росла дикаркой, непослушной и озорной, за что ей нередко попадало от старших. С возрастом ее непокорность становилась все больше, конфликты в семье - все чаще.

Варвара не хочет жить по общепринятым правилам, она все время старается их нарушить.

Такую непокорную девицу мало кто захотел бы видеть своей женой. Поэтому на Руси предпочитали не называть дочерей Варварой, чтобы избежать трудностей в будущем. Правда, сама обладательница имени замуж как раз таки не стремилась.

Клавдия

Женская форма римского имени Клавдий не пользовалась большой популярностью на Руси. Все дело в значении - имя произошло от эпитета claudus, то есть “хромой”, так в античной мифологии называли бога Гефеста. Поэтому имя Клавдия вполне можно было перевести как “хромоножка”. Родители опасались, что значение скажется на судьбе девочки.

В старину в простых семьях девушки занимались не только вышивкой, шитьем и приготовлением еды, но и тяжелым физическим трудом.

Шанс получить какое-нибудь увечье возрастал в разы. Неудивительно, что родители не спешили называть свою дочь “хромоножкой”, чтобы не накликать на голову девушки беду.