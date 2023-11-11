Женщин с этими именами на Руси считали прокаженными: теперь они встречаются в каждом доме

Именам на Руси придавали сакральное значение. Имя могло дать огромную силу, могло эту силу отнять. Могло стать путеводной звездой, а могло — черной меткой. Именно такими метками, например, служили мужские имена Нечай или Неждан. Так называли только тех мальчиков, которых не любили и не хотели.

Среди женских имен тоже были прокаженные имена. Те, от которых «не отмыться». Жестокое табу, например, было наложено на популярное сегодня имя Варвара. Оказывается, назвать так девочку — обречь ее на раннюю смерть. Варвар на Руси не любили из-за мученицы Варвары Илиопольской. Славяне считали, что к носительнице этого имени прилипают злые духи и тяжелые болезни. Варвар не выдавали даже замуж, потому что те легко могли накликать беду не только на себя, но и на мужа.

Под запрет попадало и весьма распространенное в наше время имя Анастасия. Почему? Предки свято верили, что оно имеет мистическую силу. Анастасии могли управлять людьми и видеть будущее. Поэтому женщин-носительниц этого имени отовсюду гнали поганой метлой. Их попросту считали ведьмами. Вот почему молодые родители девочек всегда четко знали: назвать наследницу Анастасией — это табу.