Женщин с этими именами на Руси считали обреченными: приносили несчастья себе и близким

У каждого имени есть значение, которое накладывает определенный отпечаток на судьбу обладателя. Иногда родители выбирают для ребенка благозвучное имя, но забывают об его истоках, и человеку приходится мучиться всю жизнь. Рассказываем, какие женские имена в старину считались несчастливыми — причиной тому их значение и энергетика.

Агриппина

«Горестная», — так трактуется имя Агриппина. Считалось, что женщина, которую так нарекли, будет несчастлива в личной жизни. Судьба постоянно подкидывает ей суровые испытания на прочность. Мужчина, решивший связать свою жизнь с Агриппиной, довольно скоро охладеет к ней, поэтому ей придется мучиться от ревности и страха потерять благоверного.

С детьми у Агриппины тоже не ладится.

Ей далеко не сразу удается забеременеть, а когда это наконец происходит, обладательница имени страдает от недомогания. Нередко дети, рожденные этой женщиной, становятся для нее очередным источником головной боли — вырастают непослушными и дерзкими. Одним словом, на Руси это имя считалось несчастливым.

Варвара

«Чужестранка» Варвара даже в родной семье всегда держится обособленно. Она не испытывает теплоты к своим близким, постоянно стремится уйти из дома. Едва достигнув совершеннолетия, Варя торопится выйти замуж и навсегда выпорхнуть из родительского гнезда. Причем после свадьбы она не станет поддерживать тесную связь с близкими.

Безусловно, родственники Варвары страдают от такого отношения куда больше, чем сама женщина.

Она как будто бы не осознает того, какие несчастья приносит своим близким. Но рано или поздно она поймет, чего на самом деле лишала все эти годы себя и свою семью — теплоты, любви, взаимной поддержки. Вот только, увы, в большинстве случаев содеянного уже не исправить.

Клавдия

Считается, что это имя трактуется как «хромая». На Руси верили, что его обладательнице не везет с внешностью и здоровьем. Как известно, крепкие и трудолюбивые женщины особенно по душе мужьям, а вот Клавдия не может похвастаться этими качествами. Она постоянно хандрит, плохо себя чувствует, старается лишний раз никуда не выходить, чтобы не схватить простуду.

Наши предки верили, что обладательнице этого имени трудно найти себе жениха.

Клавдию как будто бы сглазили — никто не ухаживает за ней и не сватается. На фоне других, куда более успешных и счастливых подружек Клава чувствует себя обделенной. Она постоянно злится на судьбу и завидует окружающим. Такое поведение лишь усугубляет ситуацию.