Женщин на Руси заставляли целовать чуть ли не каждого встречного: причина удивляет

Отношение к поцелуям в обществе менялось от поколения к поколению. В одну эпоху они были полностью под запретом, а в другую — поощрялись при встрече с близкими знакомыми. Иногда же это считалось постыдным занятием и даже грехом. При этом во времена Древней Руси к поцелуям было весьма специфичное отношение.

Как пишут авторы Дзен-канала «С другого угла », в тот период истории России женщинам было принято целовать и своего мужа, и гостей, и знакомых, и даже домашний скот. Например, оказавшись в чужом доме, гость был обязан поцеловать супругу хозяина, но делалось это непременно через тонкий платок.

Причина такого раскрепощения кроется в сакральном смысле поцелуя. В ту эпоху считалось, что через рот может вселиться злой дух, а женщины были обладательницами чудодейственной силы. И только они могли «запечатать» человека, чтобы он оставался в безопасности от злых сил. Скот же они таким образом лечили от болезней, а, например, заболевших — защищали от недуга и зла.

Ситуация изменилась только после крещения Руси. Со временем к поцелую начали относиться совершенно иначе, а спустя несколько лет он стал восприниматься как грех.