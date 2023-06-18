Женщин этого знака Зодиака мужчины считают самыми непритягательными: она всего одна в списке

Женщины тратят тонну усилий на то, чтобы привлечь представителей сильного пола. Какие только ловушки и ухищрения не идут в ход: выразительный макияж, манящие наряды, томные взгляды… Однако далеко не всегда внешние атрибуты играют решающую роль - если в даме нет никакой изюминке, “перчинки”, особенного шарма, то с наибольшей долей вероятности мужчина пройдет мимо и даже не посмотрит в ее сторону. Астрологи назвали знак зодиака, под которым появляются на свет самые непритягательные девушки.

Козерог

В зодиакальном круге за представителями этого знака закрепилась репутация настоящих зануд. Люди, рожденные под знаком Козерога, как будто бы постоянно ищут во всем подвох, они напряжены, смотрят с подозрительностью, как бы никто не посмел обвести их вокруг пальца.

Женщины, появившиеся на свет под этим земным знаком, действительно производят впечатление вечно озабоченных чем-то особ. Вместо того чтобы расслабиться, улыбнуться, пошутить, они будут держаться скованно и смотреть на собеседника так, словно тот задумал что-то против них.

Причина такого поведения - конечно же, вовсе не привлекательного и сексуального, - кроется в извечной недоверчивости знака.

Козероги с самого детства привыкли во всем полагаться только на себя. Мир и люди, населяющие его, не внушают им доверия и желания открыться.

При этом у женщины-Козерога довольно много комплексов. Она убеждена, что не заслуживает обычного дамского счастья, потому что недостаточно хороша для этого. Вот если бы она могла похвастаться ростом повыше, фигурой потоньше, ногами подлиннее и выразительными чертами лица…

Все эти факторы в сумме дают закономерный результат - представительница земной стихии слишком зажата, неуверена в себе и замкнута.

Даже если мужчина обратит на нее внимание и даст шанс, не факт, что она им воспользуется - скорее всего, сделает вид, что не понимает намерений собеседника.

Когда женщина-Козерог еще и напускает на себя неприступный вид, мол, “не нужны мне эти ваши знакомства”, ее шансы встретить свою половинку сводятся к нулю.

Редкий представитель сильного пола рискнет подойти к той, у кого на лице написано: “Проходите мимо!”

Вот так и получается, что уроженка земного знака отталкивает от себя мужчин и делает себя непритягательной в их глазах. Звезды рекомендуют даме-Козерогу поработать над собой, разобраться со своими комплексами и установками, и тогда она сможет жить полноценно и счастливо.