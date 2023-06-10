Женщин этого знака Зодиака мужчины избегают: причина вызывает оторопь

Благодаря Шерлоку Холмсу и другим популярным персонажам, воплощающим образ гения, мы знаем, что ум - это сексуально. Во всяком случае, женщины охотно признаются в том, что их привлекают интеллектуалы. Но работает ли это утверждение в обратном направлении? Считается, что представители сильного пола не слишком жалуют умных женщин, и, к сожалению, это не просто стереотип, а горькая правда. Рассказываем, представительниц какого знака зодиака парни избегают, потому что боятся их ума.

Дева

Женщины, рожденные под знаком Девы, могут похвастаться недюжинным интеллектом. Представительницы этого знака демонстрируют успехи в учебе и науке, занимают высокие должности, но в личной жизни зачастую бывают несчастливы. И причиной тому - их незаурядный ум.

Почему парни так тщательно избегают умных женщин?

Психологи считают, что всему виной гендерные стереотипы. Представители сильного пола привыкли доминировать - как в личных отношениях, так и в карьере, в сфере интеллекта. В смышленной даме они видят конкурента.

Кроме того, немаловажную роль играют мужские комплексы. Как известно, эго джентльменов довольно хрупкое, поэтому они опасаются, что слишком уж умная леди может нанести ему сокрушительный удар. Вдруг мачо чего-то не знает и его “уделает” женщина? Позор навеки!

Именно по этой причине у Девы не складываются отношения с представителями сильного пола.

Интеллект уроженки этого знака заметен даже в те моменты, когда она тщательно старается его скрыть - например, на первом свидании. Однако по случайным словам и фразам спутник все равно понимает, кто перед ним.

Потенциальный поклонник быстро оценивает ситуацию и понимает, что может не дотянуть до уровня такой интеллектуальной дамы. Разумеется, самооценка парня не выдержит такого испытания на прочность. Поэтому он торопится распрощаться с неприятно удивленной Девой.

На протяжении многих представительницы этого знака пытаются понять, что с ними не так: красавицы, хорошие хозяйки, внимательные спутницы жизни… но в личной жизни что-то не складывается. В какой-то момент на Деву снизойдет озарение, и она очень сильно расстроится.

Конечно, бывает и так, что мужчина ничуть не боится интеллекта Девы и с радостью становится ее бойфрендом, а затем и законным мужем.

Но для того, чтобы найти такой редкий экземпляр, представительнице знака приходится изрядно потрудиться.