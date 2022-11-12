Женщин этих знаков Зодиака мужчины боятся как огня: вот почему

Венец безбрачия, сглаз, порча - какие только оправдания своему одиночеству не находят женщины. Они бегут к гадалкам, а затем надеются на то, что особые ритуалы сработают и потенциальные женихи перестанут разбегаться в стороны при их появлении. Однако, по мнению астрологов, причина зачастую кроется не в мифическом “венце”, а в особенностях, которыми женщина обладает от рождения. Все дело во влиянии небесных светил - иногда достаточно осознать недостатки своего знака зодиака, чтобы понять, почему мужчины боятся даму как огня.

Овен

Уроженки огненного знака обладают таким сильным характером, что мужчинам трудно находиться рядом с ними. Женщина-Овен по своей натуре настоящий лидер, она обожает командовать и подчинять, а если кто-то посмеет ей перечить, высмеет так, что мало не покажется.

Кроме того, представительницы этого знака с легкостью распознают фальшь в поведении мужчин.

Если поклонник, чтобы впечатлить даму-Овна, начинает рассказывать небылицы, она не станет молчать, а поймает незадачливого вруна на какой-нибудь мелочи и прилюдно опозорит. Неудивительно, что мужчины ее ужасно боятся.

Лев

Гордая и властная Львица не скрывает, что у нее высокие требования к мужчинам. Кандидат в ее бойфренды должен быть как минимум миллионером, успешным, умным, талантливым, привлекательным… Список можно продолжать бесконечно.

В голове у уроженки огненного знака давно сложился образ идеального спутника жизни, соответствовать которому могут единицы.

Тех, кто не подходит под определенные Львицей стандарты, она безжалостно отшивает. А поскольку в выражениях при этом она не церемонится, ее вердикт может задеть хрупкое мужское эго. Поэтому сильный пол сторонится ее от греха подальше.

Дева

“Подчиняйся мне или уходи”, - эта фраза могла бы стать девизом Девы в романтических отношениях. Представительница земного знака обожает верховодить в паре, поэтому находится в поисках такого мужчины, который не станет ей перечить.

А поскольку слабохарактерных поклонников рядом с женщиной-Девой не так много, она пытается переделать под свои стандарты тех, кто совсем не хочет быть послушной марионеткой в ее руках.

Рано или поздно мужчины начинают обходить командиршу-Деву стороной - при всех ее достоинствах ужиться с ней под одной крышей без ссор и скандалов очень сложно.