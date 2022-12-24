Женщин этих знаков Зодиака бывшие не могут забыть даже после расставания: их всего четыре

Романтические отношения, как и любые другие, нередко заканчиваются расставанием. Кто-то после разрыва стремится поскорее забыть бывшую вторую половинку и найти кого-то нового, а кто-то страдает и надеется вернуть то, что было. Астрологи рассказали, что представительницы некоторых знаков обладают особой властью над мужчинами: даже после расставания бывшие преследуют их в надежде склеить разбитую чашу. Рассказываем, кто же эти роковые женщины и почему их невозможно забыть.

Овен

Под огненным знаком Овна на свет появляются настоящие роковые девушки, которые оставляют неизгладимый след в душе. Уроженки этого знака воспринимают отношения как игру, в которой им во что бы то ни стало необходимо одержать победу. Женщине-Овну нравится водить поклонников за нос, испытывать их терпение и наслаждаться своей властью.

Даже после того как такая дама исчезнет из жизни мужчины, он будет вспоминать ее с восторгом и надеяться, что однажды она вернется.

Рак

Девушки, рожденные под знаком Рака, запоминаются своей женственностью, мягкостью, стремлением заботиться о любимом человеке. Представительница водного знака с радостью посвящает себя отношениям и уходу за домом, сделает все, чтобы туда было приятно возвращаться. Если в доме хозяйка - Рак, в его стенах всегда будет уютно и комфортно, а мужчина и гости - вкусно накормлены.

Если по какой-то причине отношения с дамой-Раком закончатся, найти вторую такую же будет непросто.

Дева

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая верит в него и поддерживает. Именно такой спутницей жизни становится для своего избранника Дева. Со стороны уроженки этого знака кажутся холодными и сдержанными, однако при более близком знакомстве становится понятно, что в них скрыт настоящий вулкан страстей. Дева - незаменимая единомышленница и соратница своего партнера во всех вопросах. Потеряв ее, мужчина понимает, как много она на самом деле для него значила.

Водолей

Уроженки воздушного знака - натуры свободолюбивые, но, встретив подходящего мужчину, они с радостью посвящают себя любви и отношениям. Женщина-Водолей старается быть для своего партнера идеальной - предугадывает все его желания, устраивает сюрпризы. К сожалению, некоторые мужчины начинают воспринимать все это как должное.

Разочаровавшись в любимом, дама-Водолей уйдет без сожалений, и только тогда бывший поймет, какое сокровище потерял.

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