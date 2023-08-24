Женщин этих знаков невозможно подчинить: слишком своенравны

В современном мире представительницы прекрасного пола вправе сами выбирать свое жизненное призвание, профессию и партнера, а то и вовсе отказаться от мысли создать семью и завести детей. Независимые и недоступные дамы притягивают к себе мужчин, им хочется покорить их и подчинить себе, но безуспешно. По мнению астрологов, чаще всего самые свободолюбивые женщины появляются на свет под определенными знаками зодиака. Они обладают слишком сложным и своеобразным характером, чтобы ужиться с кем-то под одной крышей. Рассказываем, кто же эти зодиакальные амазонки.

Овен

Звезды наделили представительницу огненного знака гордым и взрывным характером. Женщина-Овен не из тех, кто будет заглядывать своему избраннику в рот и бояться высказать свое мнение, совсем наоборот. Также она не станет скромно сидеть в уголке, потупив очи, такой стиль поведения не для нее.

Уроженка огненного знака от природы обладает ярко выраженными лидерскими качествами.

Она стремится главенствовать на работе и в отношениях с мужчиной, а если того что-то не устраивает - пожалуйста, дверь вон там. Если Дама-Овен и покорится кому-то, то лишь такой же сильной личности, как она сама.

Близнецы

Женщина-Близнецы не способна подолгу сидеть на месте - один и тот же пейзаж, одни и те же люди вокруг быстро ей надоедают. Больше всего на свете представительница воздушного знака любит постоянное движение, новые знакомства, путешествия - одним словом, полную, ничем не ограниченную свободу.

В романтических отношениях дама-Близнецы предпочитает занимать ведущую позицию.

Если мужчина пытается контролировать ее, навязывает свое мнение и ценности, уроженка знака быстро сделает ему ручкой. Собственная независимость и возможность заниматься всем, чем душа пожелает, для нее важнее любви.

Скорпион

Вот уж кто производит впечатление неприступной девы в высокой башне, так это женщина-Скорпион. Представительница водного знака свысока наблюдает за тем, как какие-то там поклонники дерутся за ее внимание, пытаются заполучить у нее хотя бы благосклонный взгляд или улыбку.

Если мужчине по счастливому стечению обстоятельств удалось добиться расположения дамы-Скорпиона, ему стоит усвоить первое и самое главное правило: вся власть в паре будет сосредоточена в ее руках.

Не устраивает такой расклад? Что ж, до свидания, уроженка знака долго грустить не станет.