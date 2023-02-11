Женщин этих знаков невозможно подчинить: они настоящие бестии

В старину считалось, что женщина должна быть спокойной и покладистой, настоящей леди с безупречными манерами. В наши дни представительницы прекрасного пола могут быть самими собой - скромными или яркими, бунтарками или кисейными барышнями. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака на свет появляются настоящие бестии - укротить их невозможно, куда проще поладить с дикой тигрицей, чем с одной из них.

Овен

Представительницы огненного знака ведут себя под стать своей стихии. Они привыкли быть лидерами на работе и в личной жизни, редко какому мужчине такое понравится. В начале отношений избранник женщины-Овна будет тешить себя надеждой, что приручил ее, однако это лишь иллюзия. На самом деле уроженки этого знака подобны непокорным амазонкам.

Любые методы воздействия на бунтарку будут бесполезными - скорее уж, запреты лишь подстегнут Овна действовать назло и наперекор всем.

Партнер этой дамы будет с ума сходить от ревности, ведь она обожает флиртовать и не откажется от этого удовольствия даже во имя брака. А если претензии мужа ее допекут, просто исчезнет в один прекрасный день.

Близнецы

Женщины, рожденные под знаком Близнецов, похожи на кошку, которая гуляет сама по себе. Ей нравится свобода и независимость, поэтому, нарвавшись на мужчину-собственника или ревнивца, она никогда не останется с ним рядом надолго. Постоянные выяснения отношений и скандалы утомляют вольных представительниц воздушной стихии.

Больше всего Близняшек привлекают отношения в духе гостевого брака, когда партнеры не живут вместе, а лишь посещают друг друга.

Правда, с одной оговорочкой - уроженка знака может явиться в партнеру без приглашения или оповещения, а вот он к ней - нет. Двойные стандарты, скажете вы - и Близняшка навсегда захлопнет перед вами дверь.

Скорпион

Поладить с женщиной-Скорпионом - задачка из разряда невыполнимых. У представительниц водного знака совершенно непредсказуемый и к тому же крайне тяжелый характер. Достаточно одного холодного взгляда Скорпионши, чтобы незадачливые поклонники, задумавшие покорить ее, сразу же испарились.

Мужчинам, рискнувшим связать свою судьбу с уроженкой этого знака, необходимо смириться с тем, что место главы семейство будет занимать не он.

Справедливости ради, дама-Скорпион действительно прекрасно ведет семейную лодку, контролирует финансовые и бытовые вопросы.