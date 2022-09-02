Женщин этих 3 знаков Зодиака предадут собственные дети

Предательство - одно из самых страшных испытаний, которые могут выпасть на долю человека. И самую большую боль причиняют ситуации, когда жестокий удар наносит самый близкий человек, например. собственный ребенок. Астрологи выяснили, женщины каких трех знаков зодиака рискуют попасть в список тех, кого предали родные дети.

Овен

Женщины, рожденные на свет под знаком Овна, очень властные - они любят, когда все находится у них под контролем. При этом представительницы знака порой не замечают, что перегибают палку - к примеру, они могут без спроса вмешиваться в личные дела своих подросших детей. Прочитать тайный дневник, инспектировать телефон и компьютер на предмет неприемлемых, с точки зрения матери-Овна, переписок и поисковых запросов - все это для них самые обыкновенные вещи.

И хотя уроженка знака совершает все это из благих побуждений, чтобы быть спокойной за своего ребенка, ему от этого не легче.

В итоге сыновья и дочки отворачиваются от контролирующей их матери.

Дева

Мамы-Девы отличаются педантизмом и повышенной требовательностью. Они хотят, чтобы их дети были самыми лучшими - учились на одни пятерки, занимались в трех кружках сразу, одним словом, были примером для подражания сверстников. Однако представительницы земного знака порой не задумываются над тем, каково приходится их детям. Сыновья и дочери Девы обижаются и расстраиваются, когда мать отчитывает их за оценки ниже пятерки, усталый вид (“Нужно уметь держать лицо!”) и желание в выходной подольше поваляться в кровати вместо пробежки.

Рано или поздно накопившиеся обиды дадут о себе знать - например, в виде неожиданного предательства со стороны ребенка.

Козерог

Дамы, рожденные под знаком Козерога, довольно часто отдают приоритет работе, а не семейному очагу. Они настоящие карьеристки, готовые день и ночь проводить в офисе. Женщины этого знака заводят семью и детей, куда же без этого, но они вряд ли станут мамами, готовыми сидеть дома с ребенком - как только появится возможность, они наймут няню или делегируют воспитание отпрыска бабушкам. Поэтому дети женщины-Козерога нередко таят обиду на мать за отсутствие должной заботы и внимания.