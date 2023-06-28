Женой Нестора Петровича стала фотомодель: что с ней сотворил муж (фото)

Звезда «Большой перемены» Михаил Кононов в реальной жизни не походил на своего робкого и чувствительного героя. Актер был деспотичным мужем, который превратил красавицу-жену в чудовище.

С фотомоделью Натальей артист познакомился на улице. Между молодыми людьми сразу пробежала искра, и вскоре они поженились. Мать Михаила Ивановича невзлюбила невестку, увидев в ней конкурентку. На день рождения Кононова она ушла из жизни после отравления, и актер винил себя и жену в произошедшем.

После смерти матери характер актера сильно изменился. Он стал суров к супруге и потребовал, чтобы она бросила карьеру фотомодели и посвятила свою жизнь ему. Наталья согласилась и превратилась в тень своего мужа.

Спустя годы из очаровательной красавицы-блондинки она превратилась в замученную, неухоженную женщину. Наталья Павловна коротко постриглась, набрала лишний вес и обзавелась двойным подбородком. Она была с мужем до его самого последнего дня. Кононова ушла из жизни через четыре года после смерти актера. Детей у пары не было.