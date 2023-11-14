Женой чудака Гнездилова оказалась актриса, голос которой знают 9 из 10 женщин: ее обожают фанаты турецких сериалов

Мало кто знает об этом интересном факте.

Михаил Жонин всю актерскую карьеру только и делает, что скрывает от поклонников и прессы личную жизнь. Раскопать в Сети подробности его любовных похождений попросту невозможно. Однако информацию о супруге все же найти удалось.

Свою судьбу Жонин встретил благодаря актерскому ремеслу. Вместе с будущей женой они участвовали в одном проекте: озвучивали главных героев в известном сериале «Роксолана. Великолепный век».

Жонин стал самым узнаваемым голосом султана Сулеймана у женщин стран СНГ. А Юлия Перенчук озвучивала Роксолану. Кстати, Перенчук уже знала Жонина до встречи на озвучке. Она влюбилась в него еще по театральным работам и очень хотела познакомиться поближе.

Случай скоро появился. И тогда актриса дубляжа схватила удачу за хвост, а на предложение руки и сердца, конечно, ответила согласием. Жонин не раз признавался, что его жена не просто любовь всей жизни, но и самый близкий друг. Только с ней он обрел настоящее счастье.