Женька родила: как выглядит повзрослевший внук Будько из «Сватов»

«Сваты» — пожалуй, самая народная многосерийная комедия на Российском телевидении. Начиная от первой, до последней части фанаты с замиранием сердца следили за судьбами главных героев: переживали и радовались, грустили и смеялись.

Момент со свадьбой Жени, пожалуй, вызвал массу эмоций — чем не хэппи-энд? Кстати, у актрисы, сыгравшей роль внучки Будько и Ковалвых — Анны Кошмал, в личной жизни все не менее здорово.

У девушки подрастает сын Михаил — летом ему исполнится уже 5. Мальчик, кстати, как две капли воды похож на звездную маму. Поклонники говорят: