Женька из «Сватов» поборола страшную болезнь: на этом фото ту самую малышку не узнать

Ульяна Иващенко получала огромное удовольствие, когда играла в «Сватах» маленькую Женьку. Но юной актрисе пришлось покинуть проект. Вскоре после этого на нее обрушилось большое испытание.

Девочка пошла в первый класс, поэтому была вынуждена оставить съемочную площадку. Родители поняли, что совмещать учебу и работу над сериалом у их наследницы точно не получится. Но тогда они еще не знали, что завершение актерской карьеры малышка воспримет как настоящую трагедию.

Хоть Иващенко была еще совсем ребенком, ее настигла звездная болезнь. Лишившись славы, она впала в сильную депрессию. Потребовалось немало времени, чтобы ее состояние улучшилось.

До сих пор Женька ничего и слышать не желает о «Сватах». С годами Ульяна сильно изменилась: девочка превратилась в прекрасную девушку, которая и сегодня не готова отказываться от публичности. Чтобы обрести поклонников, знаменитость пошла другим путем. Актриса стала блогером, и количество ее подписчиков только растет.