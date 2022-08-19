Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу

58-летний Александр Гордон пока пребывает в статусе молодожена. В начале лета он обвенчался с Софией Каландадзе. Женитьба на 20-летней артистке стала пятой по счету для телеведущего. Но брак с очень юной девушкой не «осовременил» самого Гордона. Как считает его бывшая жена Екатерина, сейчас он, напротив, выглядит гораздо старше своих лет. Причина этому в зависимости журналиста, уверена Гордон.

Сразу после развода в 2006 году Екатерина не скрывала, что рассталась с телеведущим из-за его пристрастия к спиртному. И, по ее информации, он не избавился от привычки до сих пор. Она уверяет, что помощники журналиста готовы потакать ему во всем, чтобы он продолжал работать. Поэтому нередко они проносят крепкие напитки для Александра даже на съемки телепрограмм.

«Делают из очень талантливого человека клоуна», — возмущенно заявила Екатерина в проекте на YouTube-канале Дианы Кади.

По ее словам, в их браке она прилагала все усилия, чтобы Гордон меньше употреблял спиртное, избавился от друзей-собутыльников и лучше выглядел. Но теперь Александру так никто не помогает.