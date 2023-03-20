Женится только после испытания: невесте турецкого красавца надо знать только одну хитрость

Турки славятся своей галантностью и красотой, поэтому многие женщины по всему миру мечтают выйти замуж за уроженца Турции. Вот только задача эта со звездочкой. Избраннице турецкого мачо нужно быть на чеку. Если мужчина действительно настроен на серьезные отношения, то он поспешит устроить невестке проверку, которая покажет, что за особа перед ним.

На первое свидание турок не придет с пустыми руками — он принесет с собой милый подарок, например, розу или плитку шоколада. После того как мужчина вручит спутнице презент, он попросит поцеловать его в качестве благодарности. И вот тут нужно отказаться. Не стоит удивляться, если после этого турок сделает еще один подарок и вновь потребует поцелуя. Отказаться нужно ровно столько раз, сколько он будет настаивать — только тогда «испытание» удастся пройти успешно.

Дело в том, что таким незатейливым образом турецкие мужчины любят проверять, насколько приглянувшаяся им дама легкодоступна. Многие женщины не видят ничего предосудительного в том, чтобы чмокнуть своего избранника в щеку в знак благодарности, но в таком случае рассчитывать на продолжение романа не стоит. Турки уверены, что девушки, которые могут позволить себе даже невинный поцелуй на первом свидании, не годятся для создания крепкой семьи.