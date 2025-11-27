Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино

«Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино

27 ноября 2025 15:42
«Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино

Вся съемочная группа налегала на молодильные яблочки.

В 1964 году на экраны вышла «Женитьба Бальзаминова» — комедия, где возраст актеров имел лишь отдаленное отношение к возрасту их персонажей. Картина превратилась в настоящий мастер-класс по перевоплощению, где матери оказывались моложе своих экранных детей, а тридцатилетние актрисы играли умудренных опытом свах.

Центральный парадокс фильма — 46-летний Георгий Вицин в роли двадцатипятилетнего Миши Бальзаминова. Процесс нанесения грима занимал так много времени, что актер в шутку переименовал картину в «Женитьбу забальзамированного». Ирония судьбы: чтобы казаться моложе, ему приходилось проводить долгие часы в гримерном кресле.

Но настоящие сюрпризы ждали зрителей в других ролях. Людмила Шагалова, игравшая матушку Бальзаминова, была на шесть лет моложе своего «сына» — всего сорок лет против сорока шести у Вицина. Тридцатишестилетняя Тамара Носова убедительно изображала мать взрослой дочери, хотя по логике сюжета ее героине должно было быть за сорок.

Даже в эпизодах скрывались удивительные несоответствия: двадцатипятилетняя Наталья Крачковская, еще не ставшая «королевой эпизода», появлялась в образе приживалки. А тридцатитрехлетняя Надежда Румянцева играла юную девицу на выданье.

Этот уникальный актерский ансамбль доказал, что в кино возраст — понятие условное. Главное не цифры в паспорте, а умение создать убедительный образ — даже если для этого приходится проводить долгие часы в гримерном кресле, как это делал Вицин для своей звездной роли.

Тест для тех, кто смотрел «Женитьбу Бальзаминова» хотя бы дважды: покажет, как хорошо вы помните фильм.

Фото: Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова» (1964)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше