«Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино

В 1964 году на экраны вышла «Женитьба Бальзаминова» — комедия, где возраст актеров имел лишь отдаленное отношение к возрасту их персонажей. Картина превратилась в настоящий мастер-класс по перевоплощению, где матери оказывались моложе своих экранных детей, а тридцатилетние актрисы играли умудренных опытом свах.

Центральный парадокс фильма — 46-летний Георгий Вицин в роли двадцатипятилетнего Миши Бальзаминова. Процесс нанесения грима занимал так много времени, что актер в шутку переименовал картину в «Женитьбу забальзамированного». Ирония судьбы: чтобы казаться моложе, ему приходилось проводить долгие часы в гримерном кресле.

Но настоящие сюрпризы ждали зрителей в других ролях. Людмила Шагалова, игравшая матушку Бальзаминова, была на шесть лет моложе своего «сына» — всего сорок лет против сорока шести у Вицина. Тридцатишестилетняя Тамара Носова убедительно изображала мать взрослой дочери, хотя по логике сюжета ее героине должно было быть за сорок.

Даже в эпизодах скрывались удивительные несоответствия: двадцатипятилетняя Наталья Крачковская, еще не ставшая «королевой эпизода», появлялась в образе приживалки. А тридцатитрехлетняя Надежда Румянцева играла юную девицу на выданье.

Этот уникальный актерский ансамбль доказал, что в кино возраст — понятие условное. Главное не цифры в паспорте, а умение создать убедительный образ — даже если для этого приходится проводить долгие часы в гримерном кресле, как это делал Вицин для своей звездной роли.

