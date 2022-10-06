«Женитьба забальзамированного»: на какие ухищрения пошел Вицин ради звездной роли

Зачастую актерам театра и кино приходится играть персонажей, которые значительно старше или младше в реальной жизни. В таких случаях, чтобы скрыть от зрителей свой истинный возраст и выглядеть правдоподобно, артистам приходится идти на хитрость.

Не смог избежать подобной участи и актер Георгий Вицин, ставший главной звездой фильма «Женитьба Бальзаминова». Персонажу артиста по имени Миша на вид можно дать около 25-27 лет, однако в момент съемок знаменитости было гораздо больше. Чтобы казаться моложе в кадре, ему нужно было пользоваться гримом.

Процесс гримирования оказался довольно длительным. Впрочем, актер не унывал. Напротив, часто он смеялся над тем, на что был готов ради звездной роли. Например, артист, когда говорил о проекте, часто менял его название на «Женитьба забальзамированного» и тем самым давал понять, что с чувством юмора у него полный порядок.