Женился в 74 года: гляньте, на кого Познер променял стареющую жену (фото)

Владимир Познер не из тех, кто женится раз и навсегда. Известный журналист дважды отказывался от собственного выбора, прежде чем встретил ту, с кем готов провести остаток своих дней.

В 2008 году поклонники были удивлены, когда узнали, что Познер, которому тогда было 74 года, отправился в ЗАГС вместе с продюсером и бизнесвумен Надеждой Соловьевой. Именно на нее он променял свою стареющую жену Екатерину Орлову. К слову, вторая супруга журналиста ушла из жизни в 2015-м.

Между тем брак с предпринимательницей, основавшей компанию SAV Entertainment, оказался крепким и счастливым. Совместных детей у пары не появилось, поэтому Соловьева смогла полностью сконцентрироваться на работе. Занимается же Надежда тем, что организовывает концерты зарубежных звезд — именно ей в свое время удалось привезти в Россию таких всемирно известных и легендарных музыкантов, как Пол Маккартни, Тина Тернер, Элтон Джон и Уитни Хьюстон.