Женился назло: гляньте, что стало с красавицей-бывшей Данилы Козловского (фото)

Данила Козловский скрывает от поклонников свою бурную личную жизнь. Тем не менее это не мешает общественности обсуждать романы известного режиссера и актера.

В свое время большое внимание публики привлекла интрижка звезды экрана с актрисой Елизаветой Боярской. По слухам, артист был без ума от коллеги по цеху, но до свадьбы дело не дошло. Поводом для расставания стало то, что отец артистки Михаил Боярский выступил против этих отношений, считая Козловского недостойным своей дочери.

После разрыва с Елизаветой Данила в одиночестве пребывал недолго. В 2008 году он поспешил жениться на актрисе Уршуле Малке: говорят, что он сделал это назло бывшей возлюбленной. Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что брак просуществовал недолго — в 2011 году пара распалась.

Согласно информации в Сети, после расставания с Козловским актриса замуж так и не вышла. Она продолжает сниматься в кино, а также играть в театре. Стоит признать, что в свои 43 года Малка выглядит великолепно — она может похвастаться стройной фигурой и длинными густыми волосами.