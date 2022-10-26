Женился на стройной красотке: как выглядит жена секс-символа Голливуда 20 лет спустя

Крепкие браки для Голливуда — довольно редкое явление. Похвастаться долгим союзом могут не все знаменитые артисты. Но Пирс Броснан является счастливым исключением из этого правила. Первой супругой актера стала Кассандра Харрис в 1980 году. Уже через год она появилась в фильме о Джеймсе Бонде. Тогда еще ни актриса, ни ее супруг не подозревали, что вскоре роль британского агента достанется Броснану. Пара мирно жила до 1991 года, пока Кассандра не скончалась от рака яичников.

Через несколько лет актер нашел утешение в союзе с Кили Шэй Смит. На красных дорожках Пирс начал появляться со стройной красоткой-брюнеткой. До свадьбы в 2001 году они встречались около 7 лет. В 1997 году Кили родила сына Дилана, второй мальчик появился на свет 4 года спустя. После беременности женщина никак не могла вернуть форму и начала неуклонно набирать вес. Всего за несколько лет Кили превратилась в крупную пышку. Поклонники подозревают, что лишние килограммы она не может скинуть из-за проблем со здоровьем.

Сейчас, судя по снимкам в соцсетях, 59-летняя Кили мало напоминает ту спутницу Броснана модельной внешности. Однако актера перемены, произошедшие с супругой, нисколько не смущают: он по-прежнему смотрит на возлюбленную с восхищением.