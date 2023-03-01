Женился на слабо: гляньте, от какой «красотки» сбежал Аркадий Арканов (фото)

Аркадий Арканов считался одним из самых талантливых сатириков в стране. В юности будущий артист был угрюмым человеком, что, впрочем, не мешало ему совершать безумные поступки.

Одним из таких стал его скоропалительный брак на будущей звезде советской эстрады. Речь идет о певице Майе Кристалинской. Когда будущие артисты только познакомились, Арканов сразу же был очарован ее красотой и обаянием. Когда Аркадий рассказал об этой чудесной девушке своему другу, тот спросил: «А жениться слабо?» Арканов с ходу ответил, что не слабо, хотя пара была знакома всего несколько дней.

Как ни странно, Майя сказала да. С этой романтической феерии и началась их недолгая совместная жизнь. Но как только первые эмоции угасли, супруги поняли, что брак не складывается. После очередного скандала Арканов сбежал из дома и назад больше не вернулся. Их брак продлился меньше года.

Аркадий постепенно начал добиваться признания и славы, а вот Кристалинской в жизни повезло куда меньше. Майя никогда не была красоткой, поэтому за ней не бегала толпа поклонников. Она и сама прекрасно это понимала. Кроме того, в 29 лет у артистки обнаружили рак и запретили ей петь. Но, несмотря на это, карьеру она не забросила. Ситуация омрачилась, когда Гостелерадио стало запрещать музыкантов еврейской национальности. Кристалинская попала под эти жернова. Ей пришлось выступать в сельских клубах, а вскоре о певице и вовсе забыли.