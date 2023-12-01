Женился на роскошной женщине, но спал только с другими: правда о Блоке, от которой волосы дыбом

Александр Блок внес весомый вклад в отечественную культуру. Великий символист, он был одним из ярчайших явлений Серебряного века. Писатель успел получить заслуженное признание и жил так, как подобает творческой богеме. Супруга поэта Любовь Менделеева не понаслышке знала, каково быть женой гения.

В Любочку, соседку по даче и дочку знаменитого химика, Блок был влюблен с юности. Однако долгожданный брак не принес счастья обоим. Вскоре после свадьбы кумир литературной публики объявил: никакого интима не будет, ведь избранница — это его «прекрасная дама», муза, к которой нельзя прикасаться.

При этом Александр Блок не брезговал проводить ночи с продажными женщинами, что страшно ранило его любимую. Неудивительно, что вскоре у бедняжки-жены возникла взаимная симпатия с другим символистом Андреем Белым.