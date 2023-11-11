Женился на немке и пожалел: почему звезду фильма «А зори здесь тихие» бросил даже сын

Андрей Мартынов давно не появляется на экранах. Крах потерпела не только его карьера, но и личная жизнь. Участь старшины Васкова из фильма «А зори здесь тихие» выдалась незавидной.

На кинофестивале в Берлине актер познакомился с Франциской Тун. Вскоре между ними завязался роман. Девушка сразу поняла, что ее возлюбленный не оставит родную страну, поэтому сама отправилась вслед за избранником.

У супругов появился сын, а вскоре после этого случилось еще одно радостное событие. Звезде выделили сразу две квартиры в центре Москвы — двухкомнатную и однокомнатную по соседству. По тем временам это считалось невиданной роскошью.

Коллеги и соседи страшно завидовали паре, но настало время, когда их сказка рухнула. Муж и жена решили отправить отпрыска на учебу в Германию. Франциска вызвалась сопровождать юношу. Тогда она вряд ли понимала, что отношения на расстоянии не выдержат проверку на прочность.

Тун нашла себе нового мужа, а Мартынову оставалось только жалеть о том, что он женился на иностранке. В 2017 году артист официально поставил точку в своем браке. При этом он потерял не только супругу, но и сына.

Александр остался в Германии и к отцу возвращаться не планирует: у звездного наследника налажена своя жизнь. Он работает театральным художником и воспитывает с женой троих детей.