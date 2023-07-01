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Женился на красотке-миллионерше: рокеру из «Челси» можно позавидовать (фото)

1 июля 2023 10:30
Женился на красотке-миллионерше: рокеру из «Челси» можно позавидовать (фото)

На его месте захотел бы оказаться любой.

Роман Архипов прославился благодаря «Фабрике звезд». После проекта главный рокер шоу вместе с тремя другими участниками сколотил группу «Челси».

Позднее музыкант вышел из состава, занялся сольным творчеством и личной жизнью. Женой Романа стала Алиса Огородникова — дочь российского медиамагната. Они познакомились в США, где Архипов занимался своей раскруткой. Алиса помогала ему в этом непростом деле, после чего между ними начался роман.

Сегодня музыканту можно только позавидовать. Его жена — умница, наследница миллионов и невероятная красавица. У Алисы эффектная внешность и прекрасная фигура. В этом году она осчастливила мужа и подарила ему дочку Еву. Музыкант души не чает в своей наследнице.

Женился на красотке-миллионерше: рокеру из «Челси» можно позавидовать (фото)

Увы, но после брака Роман запустил свою внешность. Это и не удивляет, ведь он заполучил завидную жену и теперь может расслабиться. Так, из сердцееда и ловеласа он превратился в образцового мужа. Поклонницы не могут поверить, что некогда отвязный рокер стал хорошим мальчиком.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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