Женился на красотке-миллионерше: рокеру из «Челси» можно позавидовать (фото)

Роман Архипов прославился благодаря «Фабрике звезд». После проекта главный рокер шоу вместе с тремя другими участниками сколотил группу «Челси».

Позднее музыкант вышел из состава, занялся сольным творчеством и личной жизнью. Женой Романа стала Алиса Огородникова — дочь российского медиамагната. Они познакомились в США, где Архипов занимался своей раскруткой. Алиса помогала ему в этом непростом деле, после чего между ними начался роман.

Сегодня музыканту можно только позавидовать. Его жена — умница, наследница миллионов и невероятная красавица. У Алисы эффектная внешность и прекрасная фигура. В этом году она осчастливила мужа и подарила ему дочку Еву. Музыкант души не чает в своей наследнице.

Увы, но после брака Роман запустил свою внешность. Это и не удивляет, ведь он заполучил завидную жену и теперь может расслабиться. Так, из сердцееда и ловеласа он превратился в образцового мужа. Поклонницы не могут поверить, что некогда отвязный рокер стал хорошим мальчиком.