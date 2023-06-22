Женился на копии Загитовой: выбор Даниила Глейхенгауза поразит каждого

Мир фигурного катания лишился одного из самых завидных женихов. Даниил Глейхенгауз отпраздновал свадьбу, и его выбор невесты озадачил многих. Избранница хореографа — вылитая Алина Загитова.

Даниил известен как постановщик программ для лучших российских фигуристок, молодой человек много лет работает в команде Этери Тутберидзе. Именно ему принадлежат самые яркие номера Камилы Валиевой и Ани Щербаковой.

Долгое время ходили слухи, что у Глейхенгауза роман с одной из подопечных Тутберидзе, с Алиной Загитовой. Среди других потенциальных невест называли Анну Щербакову и даже дочь Тутберидзе Диану Дэвис.

Хореограф оказался очень скрытным и прятал невесту от общественности до самой свадьбы, пара даже не выкладывала общие фото. Возможно, Даниил не хотел подогревать слухи о романе с Загитовой — его невеста Ольга Паутова поразительно похожа на звездную фигуристку. Девушек можно было бы принять за родных сестер.

Впрочем, олимпийская чемпионка на свадьбе тоже не осталась без внимания. Именно она шустро поймала букет невесты.