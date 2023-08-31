Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Живет с копией Пересильд: обомлеете, когда увидите жену известного актера

Живет с копией Пересильд: обомлеете, когда увидите жену известного актера

31 августа 2023 09:00
Живет с копией Пересильд: обомлеете, когда увидите жену известного актера

Артист верен своему вкусу.

Юлию Пересильд сватали почти со всеми ее партнерами по съемочной площадке. Чаще всего актрисе приписывали роман с Андреем Бурковским, с которым она не раз появлялась в кино и театре.

Тандем артистов можно увидеть в картинах «Солнечная линия», «Медиатор», «Молоко». Невероятную химию между Пересильд и Бурковским почувствовал каждый зритель. Поклонники были уверены, что между актерами страстный роман, тщательно скрываемый от общественности. Сами артисты эту информацию не подтвердили.

Бурковский, как известно, уже давно состоит в браке и воспитывает двоих детей. Его жена Ольга, как считают поклонники, феноменально похожа на Пересильд: светлые волосы, выразительные черты лица, ослепительная улыбка. Фанаты сделали вывод, что Андрей выбрал спутницу, похожую на Юлию.

У Пересильд в личной жизни тоже все спокойно. После многолетних отношений с режиссером Алексеем Учителем актриса начала встречаться с коллегой Михаилом Тройником.

Живет с копией Пересильд: обомлеете, когда увидите жену известного актера
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше