Живет с копией Пересильд: обомлеете, когда увидите жену известного актера

Юлию Пересильд сватали почти со всеми ее партнерами по съемочной площадке. Чаще всего актрисе приписывали роман с Андреем Бурковским, с которым она не раз появлялась в кино и театре.

Тандем артистов можно увидеть в картинах «Солнечная линия», «Медиатор», «Молоко». Невероятную химию между Пересильд и Бурковским почувствовал каждый зритель. Поклонники были уверены, что между актерами страстный роман, тщательно скрываемый от общественности. Сами артисты эту информацию не подтвердили.

Бурковский, как известно, уже давно состоит в браке и воспитывает двоих детей. Его жена Ольга, как считают поклонники, феноменально похожа на Пересильд: светлые волосы, выразительные черты лица, ослепительная улыбка. Фанаты сделали вывод, что Андрей выбрал спутницу, похожую на Юлию.

У Пересильд в личной жизни тоже все спокойно. После многолетних отношений с режиссером Алексеем Учителем актриса начала встречаться с коллегой Михаилом Тройником.