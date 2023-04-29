Женился на копии Навки: обомлеете, увидев любимую Жулина (фото)

Третий раз спортсмен связал себя узами брака в 2011 году.

Второй супругой тренера Александра Жулина стала Татьяна Навка. Со звездой фигурного катания вместе они прожили 14 лет и в 2010 году объявили о расставании, что стало большой неожиданностью для поклонников спорта. При этом многие фанаты уверены, что Жулин так и не забыл свою вторую жену.

Дело в том, что третья избранница спортсмена Наталья Михайлова выглядит как Навка. Например, не так давно тренер поделился трогательным совместным кадром, который удивил фанатов. По их мнению, Михайлова на снимке как минимум похожа на сестру Навки, что может означать только одно — он все еще влюблен в свою вторую жену.

«Похожа на Татьяну Навку...», «А почему Александр выбирает один тип женщин?» — пишут пользователи Сети.

При этом Жулин никак не прокомментировал удивленные сообщения подписчиков. Прославленный тренер старается не обсуждать личную жизнь и даже в разговорах с прессой не отвечает на подобные вопросы.