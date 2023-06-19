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Женился на копии Хюррем: обомлеете, увидев мать детей султана Сулеймана

19 июня 2023 20:00
Женился на копии Хюррем: обомлеете, увидев мать детей султана Сулеймана

Разница между двумя «супругами» несущественная.

Халит Эргенч стал суперзвездой благодаря роли султана Сулеймана в сериальной эпопее «Великолепный век». О жгучем турецком красавце мечтали миллионы женщин, а он отдал предпочтение копии Хюррем.

Супруга Халита, актриса Бергюзар Корель, поразительно похожа на Мерьем Узерли, которая сыграла жену султана. У них практически одинаковые черты лица, похожие улыбки и даже мимика. Разница только в цвете волос и в отсутствии пластики. Мерьем, как известно, стала ярой поклонницей «улучшайзинга», однако процедуры сделали ее лицо надутым и неестественным.

Женился на копии Хюррем: обомлеете, увидев мать детей султана Сулеймана

А вот Бергюзар не стала обращаться к хирургам и косметологам, что и позволило ей сохранить натуральную красоту. Корель 40 лет, но выглядит она вдвое моложе.

Самому Эргенчу 53 года. Вместе с Бергюзар он воспитывает троих детей — двух мальчиков и девочку. С прошлого года большое семейство актера проживает в Великобритании. В 2020 году Халит поставил карьеру на паузу, чтобы отдохнуть от внезапной оглушительной славы.

Фото: кадр из сериала «Великолепный век», социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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