Женился на фанатке: не такой вы себе представляли жену Добрынина из «Сватов» (фото)

Николай Добрынин давно завоевал любовь и уважение зрителей. Он прославился многими яркими ролями, а одной из самых известных стал Митяй в сериале «Сваты», что и сделало его поистине народным артистом. И даже личное счастье артист обрел со своей почитательницей.

Так, после одного из спектаклей за кулисами к Добрынину подошла его поклонница Екатерина. Она принесла любимому артисту цветы и хотела поблагодарить его за талантливую игру. Однако ее кумир не принял подарок, но предложил вместе поужинать.

После совместного вечера между Добрыниным и Екатериной завязался роман. Как оказалось, она уже несколько лет была тайно влюблена в артиста и искала повод с ним познакомиться. Экранный Митяй оказался очарован новой знакомой.

В итоге в 2002 году влюбленные сыграли свадьбу, а спустя шесть лет на свет появилась их дочь Нина. 59-летний артист не скрывает: он счастлив со своей избранницей и не представляет свою жизнь вне семьи.

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