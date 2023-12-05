Женился на дворянке со связями: почему никто не завидовал этому советскому актеру

Этот брак был обречен с самого начала.

Когда на совместных съемках Георгий Юматов встретил миловидную красавицу-блондинку, то не мог отвести от нее глаз. Он не слышал коллег, которые судачили об отвратительном характере Музы Крепкогорской. Актер твердо решил жениться на загадочной звезде и вскоре воплотил свою мечту.

Вот только несмотря на сильные чувства между супругами, их брак с самого начала, казалось, был обречен. Крепкогорская не могла пробиться в кино и получала лишь эпизодические роли. Актриса была родом из дворянской семьи, ее мать чудом избежала репрессий, а брат работал дипломатом. Но все связи родственников не помогали артистке построить звездную карьеру.

Юматов как мог пытался продвинуть жену, даже не соглашался на роль, если в проекте не находилось работы для Крепкогорской. Сплетники щедро критиковали актрису за сознательный отказ от детей, плохую организацию быта и флирт с другими мужчинами. А еще Музе в вину ставилось пристрастие Юматова к алкоголю.

Артист же души не чаял в жене: осыпал дорогими подарками, покупал украшения, устраивал ее любимые вечеринки. В 1990-х разразилась ужасная трагедия. Юматов подрался с дворником, в результате чего оружие в его руках выстрелило. Артист по неосторожности убил мужчину.

Ему удалось избежать сурового наказания. А после суда вновь пошли слухи, что и здесь он прикрывал свою ненаглядную — в убийстве подозревали Крепкогорскую.