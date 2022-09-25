Женился на 15-летней и ценил борщ: этого француза любила каждая женщина в СССР

Французский актер Робер Оссейн прославился благодаря роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в фильмах про Анжелику. Оссейна тяготила его слава героя-любовника, ведь он был серьезным актером и любил Достоевского.

Судьба Роберта Оссейна тесно связана с Россией – рассказывает издание «Новый очаг ». Его отец – выходец из Азербайджана, а мать была родом из Бессарабской губернии Российской империи. Мама с детства общалась с юным Робертом по-русски, поэтому и в зрелые годы он прекрасно знал русский язык и любил русскую культуру – актер с радостью уплетал борщ.

Неудивительно, что семья Оссейна дружила с другими выходцами из Россией – Влади. В 26 лет Роберт влюбился в 16-летнюю Марину Влади. Пара поженилась и обзавелась двумя сыновьями, но их брак был недолгим – семью съел «русский быт»: у Оссейна было ощущение, что вместе с Влади с ним поселилось и ее многочисленное семейство.

Следующий роман французского красавца обернулся мезальянсом. Он влюбился в 15-летнюю Каролин Эльяшев – актеру на тот момент было 33 года. Общественность этот брак возмущал, за спиной Оссейна называли «извращенцем». С Каролин они прожили полтора десятилетия – в этом союзе родился сын Николя.

У Роберта Оссейна часто случались романы, но одна из таких интрижек переросла в большую любовь. Оссейн решил жениться на актрисе Мишель Ватрин, но случилась трагедия. Влюбленные отправились в путешествие на автомобиле, и на повороте машина влетела в грузовик. Актер выжил, а вот его невесту не удалось спасти. Позже он узнал, что его по ошибке признали погибшим и родители Мишель поставили надгробие с двумя именами — своей дочери и ее жениха. Тогда Оссейну казалось, что он и впрямь умер рядом с любимой.

Роберт Оссейн тяжело переживал смерть возлюбленной, но нашел утешение в объятиях молодой актрисы Кэндис Пату. Они поженились через год после катастрофы, а вскоре Оссейн стал отцом в четвертый раз – у него родился сын Жульен. Супруги прожили вместе 40 лет, вплоть до смерти Роберта Осейна в 2020 году.