Женился, изменял и уходил к другой женщине: три оправдания Евгения Евстигнеева

Популярность Евгения Евстигнеева среди женщин была феноменальной: хотя артист не отличался яркой мужской красотой, обаяния в нем хватило бы на несколько человек. И устоять перед актером могли не все. Галина Волчек, которая училась с Евгением на одном курсе, хоть и была значительно моложе, тоже моментально влюбилась.

Ее родители пришли в ужас от выбора дочери. В 1955 году отец принципиально не пришел на свадьбу, а мать, хоть и появилась, предпочитала зятя не замечать. Вскоре в браке родился сын Денис. Евгений быстро устал от авторитарной супруги, которая стремилась сделать из него столичную звезду и учила походке, манерам и стилю. Евстигнеев стал заглядываться на других женщин, а через несколько лет влюбился в молодую коллегу по «Современнику» Лилию Журкину.

Разгорелся служебный роман, слухи о котором вскоре достигли и Волчек. Она вызвала мужа на откровенный разговор и, узнав о его предательстве, выставила Евгения с вещами за дверь. В 1964 году Евстигнеев получил развод, а спустя пару лет женился на Журкиной. За союз с любовницей ему пришлось оправдываться перед коллегами.

Судьба молодой актрисы сложилась печально: она была вынуждена уйти из «Современника», чтобы не пересекаться там с Волчек, занялась воспитанием родившейся дочки Маши, страдала от невостребованности и неврологических заболеваний. Журкина, которой прочили славу советской Софи Лорен, умерла в 1986 году.

Евгений тяжело переживал потерю супруги и перенес инфаркт. Забыться ему помог третий брак с Ириной Цывиной. Правда, и за этот союз Евстигнеев был вынужден оправдываться: разница в возрасте составила 37 лет. Ирина стала вдовой артиста в 1992 году.