Женился 16 раз и останавливаться не планировал: чем завершился «свадебный марафон» звезды советского кино

Советский актер Владимир Новиков оказался рекордсменом среди коллег по числу браков. В начале 70-х годов он женился на художнице Екатерине, но вместе они прожили всего два года. Карьера Новикова как раз начала активно развиваться, и молодая супруга была недовольна тем, что куда чаще видит мужа по ТВ, чем дома.

Вторую жену Елену актер встретил в кафе. Женщина сама подошла к Новикову, чтобы познакомиться. Они стремительно друг в друга влюбились и уже в 1983 году поженились. Владимир воспитывал сына-подростка Елены как родного. Но вскоре ревнивая жена начала устраивать актеру скандалы, подозревая в изменах. Страсти накалились настолько, что пара решилась на развод. После расставания они продолжили общаться каждый день по телефону и поняли, что совершили ошибку. Спустя полгода Елена и Владимир снова поженились.

В итоге эмоциональные супруги отправлялись в ЗАГС при каждой ссоре. За 26 лет семейной жизни они регистрировали брак 15 раз и даже однажды венчались. Этот бесконечный «свадебный марафон» оборвался лишь после смерти Елены от инсульта в 2009 году.